Rustige opening op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen aan de nieuwe sessie begonnen. Beleggers in de VS verwerken wat bedrijfsnieuws, onder meer een order voor vliegtuigmaker Boeing. Na de openingsbel worden ook nog enkele macro-economische cijfers verwacht.

De Dow-Jonesindex stond in de eerste handelsminuten een fractie hoger op 24.752 punten. De bredere S&P 500-index ging ook maar ietsje omhoog, naar 2681 punten. Schermenbeurs Nasdaq leverde een fractie in op 6934 punten.

Boeing opende 0,1 procent in de plus. Het bedrijf kreeg een bestelling van de Marokkaanse maatschappij Royal Air Maroc voor vier zogeheten Dreamliners.

Ook techreus Apple weet de aandacht op zich gericht, na de koersval van 2,5 procent op dinsdag. Kenners menen dat de verkoop van de nieuwe iPhone X enigszins tegenvalt. In navolging van Apple leverden ook toeleveranciers van het bedrijf wereldwijd aan beurswaarde in. Het aandeel noteerde woensdag in de vroege handel 0,1 procent lager.