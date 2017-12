'Rustige sessie in verschiet op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 371

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen woensdag naar verwachting met kleine uitslagen aan de nieuwe sessie beginnen. Beleggers in de VS krijgen na de openingsbel een reeks macrocijfers voor de kiezen. Zo worden onder meer cijfers over het consumentenvertrouwen en de voorlopige woningverkopen gemeld.

Onder meer de koperprijs zat in de lift na berichten over de import door China, de belangrijkste afzetmarkt voor het metaal. De grondstof, die de hoogste prijs in ruim drie jaar bereikte, wordt onder meer gebruikt in de bouw en door energiebedrijven.

Naast grondstofgerelateerde bedrijven weet vliegtuigmaker Boeing de aandacht op zich gericht. Het bedrijf kreeg een bestelling van de Marokkaanse maatschappij Royal Air Maroc voor vier zogeheten Dreamliners.

Apple

Techreus Apple zal de aandacht evengoed op zich gericht weten na de koersval van 2,5 procent op dinsdag. Kenners menen dat de verkoop van de nieuwe iPhone X enigszins tegenvalt. In navolging van Apple leverden ook toeleveranciers van het bedrijf wereldwijd aan beurswaarde in.

Verder staat het aandeel van softwareproducent aan de telecomindustrie Pareteum voor een verdere koerssprong na de reuzenstap die dinsdag al was gezet. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen grote stappen gezet met de ontwikkeling van diensten ter ondersteuning van blockchain-technologie.

General Motors

Maker van elektrische auto's Tesla beweegt mogelijk op de belofte van topman Elon Musk om binnen vijf jaar ook de uiterst lucratieve markt voor pick-uptrucks te betreden. Daarmee gaat het bedrijf onder meer de strijd aan met branchegenoten Ford en General Motors.

De beurzen in New York sloten dinsdag met een klein verlies. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot vrijwel vlak op 24.746,21 punten. De bredere S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 2680,50 punten. Schermenbeurs Nasdaq ging 0,3 procent omlaag tot 6936,25 punten.