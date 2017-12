Blokker verkoopt Duitse Xenos-activiteiten

Gepubliceerd op | Views: 790 | Onderwerpen: Duitsland

AMSTERDAM (AFN) - Blokker Holding verkoopt alle Duitse activiteiten van Xenos aan winkelbedrijf TEDi. Dat werd woensdag bekend zonder het afgeven van financiële details.

In totaal gaan 63 winkels over, die worden omgebouwd. Dat proces zal de komende maanden plaatsvinden. Ook alle 660 arbeidscontracten gaan over naar de kopende partij, zo benadrukte Blokker Holding.

Blokker Holding maakte eerder dit jaar bekend zich volledig te richten op de Blokker-keten en alle andere winkels te verkopen. TEDi weet door de deal, die waarschijnlijk voor eind januari afgerond zal worden, het winkelbestand uit te breiden naar 1800 filialen.

TEDi is actief in zes Europese landen, naast Duitsland ook Oostenrijk, Spanje, Kroatië, Slovenië en Slowakije. Volgend jaar zullen er winkels opengaan in Polen, Portugal en Italië. TEDi, waar momenteel ongeveer 14.000 mensen werken, mikt op termijn op 5000 winkels.