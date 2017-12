Cevian verkoopt belang in truckbedrijf Volvo

Gepubliceerd op | Views: 355

STOCKHOLM (AFN) - De Zweedse investeringsmaatschappij Cevian Capital verkoopt haar gehele belang van 8,2 procent in vrachtwagenbouwer Volvo aan het Chinese Zhejiang Geely, het moederbedrijf van automerk Volvo. Er werden geen financiële details over de transactie gemeld.

Cevian is elf jaar aandeelhouder geweest bij Volvo. Onder druk van de investeerder voerde Volvo herstructureringen door om winstgevender te worden. Geely wordt nu de grootste aandeelhouder van de Zweedse fabrikant van trucks en bussen. Geely nam in 2010 automerk Volvo over van het Amerikaanse Ford Motor.

Cevian verkoopt de aandelen aan de banken Nomura en Barclays, die ze dan vervolgens doorverkopen aan Geely. Volgens zakenkrant Financial Times is met de deal een bedrag gemoeid van 3,8 miljard dollar.

Volvo Cars werd in 1999 afgesplitst van Volvo Group en verkocht aan Ford. Volgens bronnen aan Financial Times is het prematuur om te spreken van een eventuele hereniging van het auto- en truckmerk. Cevian gaf aan dat Geely veel expertise heeft om waarde te creëren voor Volvo in de toekomst, onder meer op het gebied van elektrische aandrijving en autonoom rijden, en de Chinese automarkt.