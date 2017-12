OCI vergroot belang in OCI Partners

Gepubliceerd op | Views: 567

AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestproducent OCI heeft zijn belang in OCI Partners (OCIP) uitgebreid. Het in Amsterdam genoteerde Egyptische bedrijf betaalt 61 miljoen dollar voor 8,4 procent van de aandelen, zo werd gemeld. Verschillende minderheidsaandeelhouders in OCIP boden hun stukken aan.

Door de overname van het belang is nu 88,25 procent van de stukken OCIP, dat een notering heeft in New York, in handen van OCI.