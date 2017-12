'AEX begint rustig aan laatste dagen 2017'

Gepubliceerd op | Views: 1.274

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam begint woensdag naar verwachting rustig aan de laatste handelsdagen van het jaar. Ook de andere Europese markten lijken zonder grote koersuitslagen te openen na het lange kerstweekeinde. Aan het bedrijvenfront valt voor de jaarwisseling weinig nieuws meer te verwachten. Ook op het macro-economische vlak heeft de beursagenda deze week weinig te bieden.

Olie- en gasconcern Shell liet afgelopen zondag weten een nieuw langjarig contract te hebben getekend met de nationale oliemaatschappij van Koeweit over de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG). De leveringsovereenkomst gaat in 2020 in en heeft een looptijd van vijftien jaar. Over de omvang van het contract deden de twee bedrijven geen mededelingen.

Beleggers zullen mogelijk ook nog reageren op de verklaring van SBM Offshore. De maritiem dienstverlener liet vrijdag na de slotbel weten de wettigheid van een claim in de Braziliaanse Petrobras-corruptiezaakte analyseren. Daarbij kon het niet garanderen dat een ,,bevredigende oplossing" zal worden bereikt. Braziliaanse media maakten eerder melding van een snel akkoord tussen autoriteiten en SBM.

Weinig inspirerende handelssessie

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten bleven woensdag dicht bij huis na de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street. De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent hoger.De oliebedrijven profiteerden van de gestegen olieprijs, terwijl de Aziatische leveranciers van Apple onder druk stonden na het koersverlies van het Amerikaanse technologiebedrijf.

De Europese beurzen gingen vrijdag met kleine verliezen het lange kerstweekeinde in. De AEX-index daalde 0,2 procent tot 548,48 punten en de MidKap zakte 0,3 procent tot 831,34 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Wall Street

Op Wall Street werd dinsdag al gehandeld. De Amerikaanse beurzen sloten op tweede kerstdag overwegend licht lager. De Dow-Jonesindex sloot vrijwel vlak op 24.746,21 punten. De bredere S&P 500-index zakte 0,1 procent en schermenbeurs Nasdaq ging 0,3 procent omlaag.

De euro was 1,1878 dollar waard, tegen 1,1842 dollar voor het kerstweekeinde. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 59,75 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper op 66,74 dollar per vat.