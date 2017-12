Lavide sluit nieuwe lening af

Gepubliceerd op | Views: 483

AMSTERDAM (AFN) - Lavide heeft een nieuwe lening afgesloten. Het bedrijf achter gastouderbureau Gastvrij, is een overeenkomst aangegaan met Frank van Empelen die via converteerbare obligaties 15.000 euro ter beschikking heeft gesteld aan Lavide.

De obligatie is na 15 juli 2018 om te zetten in 18.000 aandelen A in Lavide. Aanvullend heeft Frank van Empelen een optierecht gekregen om voor 15.000 euro, 18.000 aandelen A te verwerven na die datum.