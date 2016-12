'Euronext en LSE dichtbij deal LCH.Clearnet'

Gepubliceerd op | Views: 106 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext en branchegenoot London Stock Exchange (LSE) zijn naar verluidt dichtbij overeenstemming over de overname van het Franse afhandelingsbedrijf LCH.Clearnet door Euronext. Volgens zakenkrant Financial Times wordt de deal ter waarde van zo'n 510 miljoen euro in contanten waarschijnlijk binnen enkele dagen aangekondigd.

Euronext zei een week geleden al exclusive gesprekken te voeren met LSE. Die wil met Deutsche Börse te fuseren. Om bezwaren van toezichthouders weg te nemen, is de onderneming bereid concessies te doen en onderdelen af te stoten. Euronext benadrukte toen ook dat een eventuele overname van LCH.Clearnet op voorwaarde is van het al dan niet slagen van de fusie van de Britse en Duitse beursuitbater.

LSE en Euronext wilden dinsdag niet reageren.