Kleine plus voor AEX

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine plus aan de laatste handelsweek van het jaar begonnen. Ook elders in Europa openden graadmeters met kleine uitslagen. Beleggers moeten het doen met een lege agenda. Verder is de handel dun, omdat veel partijen de boeken reeds gesloten hebben.

De AEX-index in Amsterdam stond na een paar minuten handelen 0,1 procent hoger op 483,36 punten. De MidKap noteerde eveneens 0,1 procent hoger, op 684,56 punten. Graadmeters in Frankfurt en Parijs stonden respectievelijk 0,2 procent hoger. De beurs in Londen blijft dinsdag dicht.

Biotechnologiebedrijf Galapagos was in de openingsminuten de sterkste stijger in de AEX met een winst van 0,9 procent. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een min van 0,6 procent.