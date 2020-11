Last-minute overleg OPEC-leden over olieproductiebeperkingen

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Grote olieproducerende landen Saudi-Arabië en Rusland willen dit weekend met een kleine groep leden van oliekartel OPEC en bondgenoten praten over het al dan niet verlengen van de productiebeperkingen. Komende week moet duidelijk worden of de geplande verhoging van de productie in januari wordt uitgesteld of niet.

De OPEC landen en bondgenoten (OPEC+) vergaderen formeel de komende week. Daarbij zou vooralsnog worden gemikt op een productieverhoging van bijna 2 miljoen vaten olie per dag in januari. De landen hadden eerder dit jaar de productie juist nog fors verlaagd om zo de olieprijzen te stutten die hard werden geraakt door de coronacrisis.

In de markten wordt alom rekening gehouden met uitstel van de productieverhoging met een paar maanden. Die beslissing is overigens geenszins zeker. Onder meer uit Irak, Nigeria en de Verenigde Arabische Emiraten klinkt kritiek.

De afgelopen tijd zitten de olieprijzen weer duidelijk in de lift, dankzij het economisch herstel van de crisis en ook de hoop op een snel coronavaccin. Daar staan wel zorgen over het stijgende aantal besmettingen en nieuwe lockdowns in veel landen tegenover die het herstel van de oliemarkt kunnen ondermijnen.