Wall Street sluit Black Friday licht positief

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn de verkorte sessie op Black Friday met kleine winsten gesloten. Het optimisme over het economische herstel volgend jaar kreeg de overhand, ondanks de slepende problemen door het almaar toenemend aantal coronabesmettingen. De handel in New York was dun omdat veel beleggers ook de dag na Thanksgiving Day, toen de beurzen dicht bleven, een vrije dag nemen.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,1 procent hoger op 29.910,37 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 3638,35 punten en techgraadmeter Nasdaq pluste 0,9 procent tot 12.205,85 punten.

Door vaccinhoop gingen de graadmeters deze maand met meer dan 10 procent vooruit. De tweede coronagolf laat zich ondanks de vooruitzichten op een vaccin duidelijk gelden. In de Verenigde Staten bereikte het aantal ziekenhuisopnames wegens het coronavirus een nieuw record.

Winkelbedrijven

Grote winkelbedrijven als Walmart (min 0,2 procent) en Amazon (plus 0,3 procent) stonden extra in de schijnwerpers vanwege Black Friday. Deze dag staat in de VS bekend als de start van het belangrijke feestdagenseizoen voor retailers, die tijdens deze periode alles uit de kast halen om klanten te binden. Vaak worden grote kortingen geboden om kopers over de streep te trekken.

Verder was er bovengemiddelde aandacht voor Tesla na het nieuws dat de Amerikaanse toezichthouder voor verkeersveiligheid 115.000 auto's van het merk onderzoekt. Er zouden technische problemen zijn met de wielophanging aan de voorkant bij bepaalde modellen. Het aandeel won evenwel dik 2 procent.

Walt Disney

Walt Disney verloor 1,4 procent. Het media- en entertainmentconcern maakte bekend nog eens 4000 medewerkers te ontslaan wegens sterk gedaalde bezoekersaantallen in zijn pretparken. Die banenreductie komt bovenop de 28.000 te schrappen arbeidsplaatsen die Disney eerder al aankondigde.

Het Chinese technologiebedrijf Baidu, dat een notering heeft aan de Nasdaq, won 2,5 procent na overnamegeruchten. De Chinese tegenhanger van Google zou met Alibaba en Tencent onderhandelen over de verkoop van een meerderheidsbelang in streamingdienst iQIYI.

De euro stond op 1,1954 dollar, tegenover 1,1945 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 45,44 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 48,13 dollar per vat.