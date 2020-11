'Korting dreigt op aandelen bedrijven door exitheffing'

AMSTERDAM (AFN) - Op de aandelen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven dreigt een korting als de wet voor de invoering van een exitheffing voor de dividendbelasting wordt ingevoerd. Daarvoor waarschuwt Eumedion, dat de belangen van institutionele beleggers als pensioenfondsen behartigt.

Eumedion-directeur Rients Abma zette in aanloop naar de hoorzitting in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel op 30 november vraagtekens bij de redelijkheid van de ‘zuivere winst’ als heffingsgrondslag. De wet wil regelen dat aandeelhouders van bedrijven waarvan het hoofdkantoor vanuit Nederland wordt verplaatst naar een land dat geen dividendbelasting heft, aangeslagen worden voor een exitheffing op "uitgestelde winsten".

Abma vraagt zich ook af of het "billijk" is om te veronderstellen dat al deze uitgestelde winsten worden uitgekeerd aan aandeelhouders. "Deze uitgestelde winsten zijn immers niet definitief en kunnen ook voor andere doeleinden dan dividenduitkering worden gebruikt", zegt hij.

Omdat niet duidelijk is welke fusies, splitsingen en zetelverplaatsingen precies onder de beoogde wet vallen, is volgens Eumedion de kans groot dat er een korting zal ontstaan op de aandelen van de grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. "Bieders uit landen die geen of een lage dividendbelasting kennen zullen mogelijk kopschuw zijn om grote Nederlandse ondernemingen over te nemen of om mee te fuseren, vanwege de omvangrijke exitheffing", aldus Abma.