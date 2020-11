Topman Slack 460 miljoen dollar rijker door overnamegeruchten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De topman van chatdienst Slack, Stewart Butterfield, profiteert van de overnamegeruchten rond zijn bedrijf. Door de interesse van softwarebedrijf Salesforce is het aandelenpakket van de medeoprichter van Slack zo'n 460 miljoen dollar meer waard geworden. Dat meldt persbureau Bloomberg.

Naar verluidt ligt het overnamevoorstel van Salesforce hoger dan 17 miljard dollar, de beurswaarde van Slack voordat het nieuws woensdag naar buiten kwam. Het aandeel steeg woensdag met wel 38 procent na de berichtgeving van The Wall Street Journal over de toenadering.

De waarde van het aandelenpakket van Butterfield is volgens Bloomberg nu bijna 1,7 miljard dollar. Slack zou niet het eerste bedrijf zijn dat de topman verkoopt want in 2005 verkocht hij fotosite Flickr aan Yahoo. Hij werkte tot 2008 voor Yahoo om vervolgens Slack op te richten.

Slack is een rivaal van onder meer Microsoft op het gebied van kantoorcommunicatiediensten en kampt dus met grote concurrentie. De producent van zakelijke software Oracle zou mogelijk met een tegenbod op Slack kunnen komen. Oracle zou op die manier zijn eigen positie kunnen verbeteren.