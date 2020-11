'Wall Street begint verkorte sessie met bescheiden winst'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan vrijdag naar verwachting voor een opening met bescheiden plussen. Na de forse winsten eerder in de week door optimisme over vaccins, wordt de stemming nu wat getemperd door de vrees voor de economische gevolgen van lockdowns in de nabijere toekomst. De handel zal waarschijnlijk rustig verlopen, omdat de beurzen op de vrijdag na Thanksgiving eerder sluiten.

De tweede coronagolf doet zich ondanks de vooruitzichten op een vaccin hard voelen. In de Verenigde Staten bereikte het aantal ziekenhuisopnames wegens het coronavirus woensdag een nieuw record. Onder andere Duitsland besloot deze week lockdownmaatregelen te verlengen. Het economisch vertrouwen in de Europese Unie kreeg deze maand dan ook een tik.

Over een van de beoogde vaccins tegen het longvirus, dat van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford, zijn ook twijfels gerezen. In het onderzoek dat de effectiviteit van het middel moest aantonen, zijn fouten gemaakt.

Tesla

Bij de bedrijven beweegt Tesla mogelijk op het nieuws dat de Amerikaanse toezichthouder voor verkeersveiligheid 115.000 elektrische auto's van het merk onderzoekt. Er zouden technische problemen zijn met de wielophanging aan de voorkant bij bepaalde modellen.

Walt Disney maakte woensdag, nadat de Amerikaanse beurzen gesloten waren, bekend nog eens 4000 medewerkers te ontslaan wegens sterk gedaalde bezoekersaantallen in zijn pretparken. Die banenreductie komt bovenop de 28.000 te schrappen arbeidsplaatsen die het entertainment- en mediaconcern eerder al aankondigde.

Baidu

Het Chinese technologiebedrijf Baidu, dat een notering heeft aan de Nasdaq, kan reageren op overnamegeruchten. De Chinese tegenhanger van Google zou met Alibaba en Tencent onderhandelen over de verkoop van een meerderheidsbelang in streamingdienst iQIYI, meldde persbureau Reuters.

Woensdag sloten de beurzen in New York overwegend lager. De Dow-Jonesindex daalde 0,6 procent tot 29.872,47 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent op 3629,65 punten, maar de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 12.152,22 punten.