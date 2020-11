Onderzoek in VS naar problemen met wielophanging Tesla's

WASHINGTON (AFN/RTR) - De Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) is een onderzoek begonnen naar Tesla-auto's vanwege veiligheidsproblemen met de wielophanging aan de voorkant van de voertuigen. Daarbij worden ongeveer 115.000 auto's onderzocht.

Het gaat om auto's van het type Model S uit de bouwjaren 2015 tot en met 2017 en de Model X uit 2016 en 2017. De NHTSA ontving 43 klachten over problemen met draagarmen van de auto's. Door een defect kunnen draagarmen breken waardoor de wielen de binnenkant van de auto raken.

Volgens de NHTSA had Tesla in 2017 in een servicebericht gezegd dat bij sommige auto's de draagarmen mogelijk niet aan de eigen krachteisen voldoen, maar dat de bestuurder in het geval een defect wel controle houdt over de auto.

Eerder deze maand werd in Californië nog een rechtszaak aangespannen tegen Tesla over problemen met de wielophanging met de Model X en Model S.