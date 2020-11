Economisch vertrouwen eurozone krijgt tik door corona

BRUSSEL (AFN) - Het vertrouwen van ondernemers en consumenten in de economie van de eurozone is in november gedaald, door de opleving van het coronavirus en nieuwe lockdowns in Europese landen. Dat meldde de Europese Commissie op basis van haar vertrouwensindex.

De graadmeter daalde met 3,5 punten tot een stand van 87,6 punten. De index geeft beneden de 100 punten een negatief vertrouwen aan en is boven de 100 positief. Het is de eerste daling sinds mei, toen het gedeeltelijke herstel van het economisch vertrouwen begon. De commissie zegt dat vooral in de dienstensector, detailhandel en onder consumenten een verslechtering was te zien, en in veel mindere mate in de industrie en bouw.

In de grootste economieën van de eurozone nam het vertrouwen af, geleid door Italië en Frankrijk. In Nederland was juist een lichte verbetering te zien. Ook in de gehele Europese Unie daalde het vertrouwen.

ING-econoom Bert Colijn denkt dat het nieuws over coronavaccins waarschijnlijk zal gaan helpen met het verbeteren van het sentiment, maar dat dit nog niet is terug te zien in de cijfers over november. Het zijn in dat opzicht nu de "donkere uren voor zonsopkomst" voor bedrijven en consumenten in het eurogebied, zegt Colijn.