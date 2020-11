DSM gaat samenwerken met biobrandstofproducent Neste

GELEEN (ANF) - Speciaalchemieconcern DSM gaat samenwerken met het Finse bedrijf Neste, de grootste biobrandstofproducent ter wereld. Neste zal DSM helpen op het gebied van duurzame oplossingen in de chemische industrie.

DSM wil een groot deel van de fossiele grondstoffen die ze nu gebruiken, vervangen door grondstoffen die Neste wint uit gerecycled afval of plantaardige bronnen. Het gaat dan om plastic dat anders in de vuilverbranding terecht zou komen en oliën en vetten. Volgens DSM wordt het zo mogelijk om de milieuvervuiling bij het maken van polymeren - die gebruikt worden in bijvoorbeeld de auto-industrie, elektronica en verpakkingen - te verminderen en de circulaire economie te stimuleren.

Op de korte termijn wil DSM al een paar duizend ton aan fossiele grondstoffen vervangen door alternatieve grondstoffen. Shruti Singhal, hoofd van DSM Engineering Materials: "We zijn al lange tijd bezig met duurzaamheid, dit is de volgende stap om onze footprint te verminderen."

Neste is de grootste biobrandstofproducent ter wereld en heeft in Rotterdam de grootste biodieselfabriek van Europa.