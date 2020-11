BAM en Heijmans voegen asfaltcentrales samen

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijven Heijmans en BAM brengen per 31 december hun asfaltcentrales samen. In het gezamenlijke bedrijf, dat AsfaltNU gaat heten, combineren de twee ondernemingen hun kennis en investeringen op het vlak van asfaltproductie.

De samenvoeging van de in totaal tien centrales moet zorgen voor meer efficiëntie bij het produceren van asfalt. Volgens Heijmans en BAM helpt dit ook bij het investeren in verduurzaming van de asfaltindustrie. Namens Heijmans zit Edwin van Osch in de directie van het asfaltbedrijf. Diederik Oosting vervult die rol voor BAM. Het hoofdkantoor zal in Culemborg worden gevestigd.

Mededingingstoezichthouder Autoriteit Consument & Markt concludeerde in februari al dat de fusie door mocht gaan. Het is de bedoeling dat AsfaltNU niet alleen voor Heijmans en BAM asfalt maakt, maar ook voor andere bedrijven. De omzet van de samengevoegde activiteiten is ongeveer 90 miljoen euro.