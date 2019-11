'Panasonic doet chiptak van de hand'

Gepubliceerd op | Views: 609

OSAKA (AFN) - Elektronicaproducent Panasonic gaat zijn verlieslijdende halfgeleideractiviteiten verkopen aan het Taiwanese Nuvoton Technology. Dat schrijft de Japanse zakenkrant Nikkei op basis van ingewijden.

De chiptak van van Panasonic behoorde rond 1990 nog tot de top 10 in de wereld. Maar de laatste decennia hebben Zuid-Koreaanse en Taiwanese bedrijven de Japanners ingehaald. Het is niet duidelijk hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Panasonic en Nuvoton, dat onder meer levert aan HP, Dell en Microsoft, gaven geen commentaar.