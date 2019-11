Spaans Telefónica gooit het roer om

Gepubliceerd op | Views: 815

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Het Spaanse Telefónica gaat zich sterker richten op thuismarkt Spanje en andere grote markten Brazilië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De overige activiteiten in Latijns-Amerika - voorheen nog een belangrijke groeimotor - worden ondergebracht in een zelfstandige divisie om hiervoor makkelijker investeerders te kunnen vinden.

Het telecomconcern neemt de eigen organisatie op de schop om weer verder te kunnen groeien. Tegen 2022 zou er op jaarbasis zo'n 2 miljard euro aan extra opbrengsten bij kunnen komen. De marge voor de operationele kasstroom zou met 2 procentpunt omhoog kunnen.

Telefónica ging de laatste tijd door een moeilijke periode. "De status quo handhaven is voor ons geen optie", benadrukte voorzitter José María Álvarez-Pallete in een toelichting. Als onderdeel van de nieuwe strategische plannen streeft de onderneming onder meer naar nieuwe deals voor de zendmasten- en datacenter-activiteiten. Die worden samengevoegd in een nieuwe infrastructuurtak.