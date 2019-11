'Envipco legt fundament voor later'

Gepubliceerd op | Views: 575

AMERSFOORT (AFN) - Envipco-topman Gool Santchurn is optimistisch over de toekomst van de maker van statiegeldsystemen. Hij sprak bij de kwartaalcijfers de verwachting uit dat Envipco in heel 2019 een "solide fundament" neer kan leggen voor later.

"Aanhoudende prestaties in Noord-Amerika en Zweden in combinatie met de realisatie van de investeringen die we in Schotland en Griekenland doen, positioneert het bedrijf goed om te floreren via deze opwindende nieuwe marktkansen", aldus Santchurn.

Envipco heeft over de eerste negen maanden van het jaar een kleine verlies geboekt, op een licht toegenomen omzet. Het resultaat werd een jaar eerder nog vooruit geholpen door een eenmalige meevaller door een juridische schikking terwijl in deze periode juist meer geld werd uitgegeven aan onder meer groei op nieuwe markten en een juridisch gevecht over een patent.

Omzet

De omzet liep op tot 27,6 miljoen euro, van 27 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) zakte met ruim 44 procent tot 2,5 miljoen euro. Onder de streep resteerde een verlies van 693.000 euro, waar over de eerste negen maanden van vorig jaar nog meer dan 2 miljoen euro winst in de boeken ging.

De termijn van Santchurn loopt op 31 december af. Envipco kondigde onlangs aan president-commissaris Gregory Garvey een uitvoerende bestuursrol te willen geven. Daarover houdt het bedrijf op 20 december een buitengewone aandeelhoudersvergadering.