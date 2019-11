Banken willen snel fiat voor witwasaanpak

Dus, wat is veranderd sinds 10 jaar geleden toen witwas ook al een issue was... nu mogen banken gegevens met elkaar delen en toedertijd niet ???.



Onder de mom van witwas, worden gegevens van klanten gedeeld.



Is het niet zo, dat je eerst toestemming moet vragen aan de rekeninghouders of ze hun gegevens willen delen met andere banken.

Banken mogen gegevens niet aan AH en andere bedrijven delen vanwege privegegevens.



En nu, zonder ruggespraak en zelfs niet eens commentaar van consumentenbond, kan het zonder problemen....



Wat wordt er gedeeld en wat is het belang dat mijn gegevens bij andere banken terechtkomen ??



Het is gewoon 1 grote rotzooi in NL.. en ze maken zich druk over witwas... wat al jaren speelt en onder huidige regime en controles werkt... en nu willen ze het weer anders....