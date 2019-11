AEX opent licht hoger

Het lijkt er op dat de ETF ‘holdings’ thans op een ‘all time high’ van 2.855 ton goud, een Lehmann Brothers effect gecreëerd hebben.Het ""repo"" geld van de Fed, thans $.3000 miljard, gaat steeds grotere vormen aannemen om de COMEX speculanten short ballon in bedwang te houden.

Ondertussen zit, door doorrollen van belening, de Fed met een berg Treasures, waardoor feitelijk sprake is van ordinair $ drukpers Monopoly geld.

Zodra de boel onhoudbaar wordt is fysiek goud/zilver onbetaalbaar en krijgt de $ klappen.

Wat met de rente dan??