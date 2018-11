'Unilever op pole voor Indiase GSK-divisie'

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: India

LONDEN (AFN) - Levensmiddelenconcern Unilever voert exclusieve onderhandelingen met GlaxoSmithKline over de overname van de Indiase dochter. Dat meldde de Britse zakenkrant Financial Times. Daarmee lijkt een einde te komen aan een maandenlange strijd om het onderdeel. Het bod van Unilever op het belang van 72,5 procent zou de GSK-dochter waarderen op 3,7 miljard euro.

Naast Unilever zou ook het Zwitserse Nestlé azen op het onderdeel dat in Horlicks zijn belangrijkste merk weet. Horlicks is groot geworden met het maken van een drankje op basis van melk en granen. Daar zijn in India ook onder meer koekjes en granenrepen bijgekomen. Ook het chocoladedrankje Boost valt onder de GSK-dochter.

Volgens eerdere berichten leken de Zwitsers de belangrijkste gegadigden voor de divisie. India is de belangrijkste opkomende economie voor Unilever.

Een woordvoerster van Unilever laat weten dat het bedrijf niet ingaat op geruchten in de markt.