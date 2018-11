Kleine minnen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 332

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York noteerde dinsdag halverwege de sessie licht lager. Beleggers verwerkten onder meer opmerkingen van president Donald Trump die lijkt aan te sturen op meer importtarieven op Chinese goederen. Trump en de Chinese president Xi Jinping zullen elkaar dit weekend tijdens de G20-top in Buenos Aires ontmoeten.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent lager op 24.595 punten. De brede S&P 500 speelde 0,1 procent kwijt tot 2670 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 7067 punten.

Volgens Trumps economisch adviseur Larry Kudlow praten Trump en Xi zaterdag met elkaar. Kudlow benadrukte dat er veel op het spel staat.

Extra heffingen

Apple is één van de bedrijven die hinder zal ondervinden van de extra heffingen. Trump speculeerde openlijk over importtarieven op elektronica als laptops en mobiele telefoons. De iPhones van het Amerikaanse technologiebedrijf worden in China geproduceerd. Daar zou een heffing van 10 procent op kunnen komen. Het aandeel Apple, dat de laatste tijd al fors aan beurswaarde inleverde, speelde nog weer eens 0,8 procent kwijt.

General Motors kondigde aan vijf Noord-Amerikaanse fabrieken te willen sluiten, met het nodige banenverlies als gevolg. Die stap is weer tegen het zere been van Trump. GM-topvrouw Mary Barra gaat waarschijnlijk met de president in gesprek. Het aandeel GM verloor 1,4 procent.

United Technologies

Beleggers konden de plannen van United Technologies, dat zichzelf in drie delen wil opsplitsen, nog niet waarderen. Het aandeel van het industrieel conglomeraat verloor bijna 6 procent.

Verder staan webwinkels in de belangstelling na de drukste Cyber Monday ooit. Tijdens het onlinekoopjesfestijn werd voor een recordbedrag van bijna 8 miljard dollar ingeslagen. Grote online spelers als Amazon en Walmart verloren evenwel tot 0,2 procent.

De euro was 1,1293 dollar waard, tegen 1,1292 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie verloor 0,9 procent tot 51,17 dollar. Brentolie stond zakte 1,2 procent in prijs tot 59,78 dollar per vat.