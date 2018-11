AEX-index poetst eerder verlies weg

Gepubliceerd op | Views: 384

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met een kleine winst de handel uitgegaan. Daarmee wist de leidende graadmeter een eerder verlies weg te poetsen. Elders in Europa sloten graadmeters nog wel in het rood. Het sentiment werd gedrukt door opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die dreigde met nieuwe Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen voorafgaand aan de G20-top, die later deze week wordt gehouden.

De AEX-index sloot met een winst van 0,1 procent op 519,56 punten. Ook de MidKap maakte een eerder verlies goed. De index van middelgrote fondsen won 0,1 procent tot 702,07 punten. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent.

Kabel- en telecombedrijf Altice Europe was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,5 procent, gevolgd door verlichtingsbedrijf Signify (plus 1,9 procent). Investeerder Bain Capital overweegt volgens persbureau Bloomberg een bod uit te brengen op de Duitse Signify-concurrent Osram Light (plus 16 procent). Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij in de AEX met een verlies van 3,6 procent.