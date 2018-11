Consumentenvertrouwen VS daalt

Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in november iets afgenomen. Dat maakte marktonderzoeker Conference Board bekend.

De graadmeter die het vertrouwen weerspiegelt, is voor deze maand uitgekomen op 135,7, tegen een stand van 137,9 in oktober. Economen rekenden in doorsnee op een score van 135,9.

Het sentiment in de VS komt overeen met dat in Europa. Uit een voorlopig cijfer van de Europese Commissie bleek onlangs nog dat consumenten binnen de eurozone minder vertrouwen hebben in de economie. Ook deze daling kwam niet onverwachts.