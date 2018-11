'Volksbank heeft nog veel werk te doen'

Gepubliceerd op | Views: 435

DEN HAAG (AFN) - De Volksbank is nog niet toe aan een besluit over een zelfstandige toekomst. De staatsbank moet zijn strategie nog nader uitwerken, de kapitaalbuffers versterken en de kosten verder omlaag brengen, voordat over privatisering kan worden nagedacht. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Hoekstra baseert zich op een nieuw tussenrapport van NFLI, de stichting die de staatsdeelnemingen in financiële instellingen beheert. NFLI concludeerde vorig jaar al dat de Volksbank, voorheen SNS Bank, nog zeker tot medio 2019 nodig zou hebben om zijn zaakjes helemaal op orde te krijgen. Die inschatting is niet veranderd.

SNS werd in 2013 genationaliseerd. Moederbedrijf SNS Reaal was door aanhoudende verliezen op zijn vastgoedportefeuille in grote moeilijkheden geraakt en dreigde kopje onder te gaan.