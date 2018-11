'Wall Street omlaag door angst heffingen'

Gepubliceerd op | Views: 731

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag naar verwachting voor een licht lagere opening. Daarmee wordt de winst van Cyber Monday weer deels ongedaan gemaakt. Beleggers verwerken onder meer opmerkingen van president Donald Trump die lijkt aan te sturen op meer importtarieven op Chinese goederen. Dat deed Trump in aanloop naar een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping tijdens de G20-top dit weekeinde in Buenos Aires.

Onder meer Apple kan een tikje verwachten nu Trump openlijk speculeert over importheffingen op elektronica als laptops en mobiele telefoons. De iPhones van het Amerikaanse technologiebedrijf worden in China geproduceerd. Daar zou een heffing van 10 procent op kunnen komen. Ook andere techbedrijven staan door de opmerkingen van Trump in de belangstelling.

General Motors kan ook weer op de nodige aandacht rekenen. De automaker kondigde maandag aan vijf Noord-Amerikaanse fabrieken te willen sluiten en dat leverde het bedrijf nabeurs kritiek op van Trump. Het banenverlies in een aantal Amerikaanse staten zit hem dwars. GM-topvrouw Mary Barra gaat waarschijnlijk met Trump in gesprek.

United Technologies

United Technologies kan op een positief begin van de handelsdag rekenen. Het industrieel conglomeraat is van plan zichzelf in drie delen op te splitsen. United Technologies wil door als maker van vliegtuigmotoren en -onderdelen. Liftenmaker Otis en Carrier, een producent van onder meer airconditioners, worden afgesplitst.

Amazon zei goede zaken te hebben gedaan tijdens de zogenoemde ,,Turkey Five'', de vijf dagen van Thanksgiving tot en met Cyber Monday. De webwinkelgigant zei dat er verkooprecords zijn gebroken zonder daar direct bedragen bij te noemen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde maandag 1,4 procent hoger op 24.640,24 punten. De breder samengestelde S&P 500 kreeg er 1,6 procent bij op 2673,45 punten. Technologiebeurs Nasdaq klom 2,1 procent tot 7081,85 punten.