Vakbond dreigt met acties bij PostNL

Vind je het vreemd dat PostNL niet met serieuze voorstellen aan tafel komt......Per 1 januari 2019 5% salarisverhoging eisen "wij wensen schrijft de FNV brief aan PostNL", is toch ook niet iets om serieus op in te gaan. En daar bovenop nog een waslijst aan geldelijke compensaties die ook op dezelfde schaamteloze toon geëist worden.De inflatie is amper 2%!!!Dat is madness! De bonden moeten zich eens wat constructiever opstellen richting de werkgevers.En ga eens langs bij DHL, DPD, GLS, Sandd etc.....als ze de salarissen & vergoedingen bij PostNL al laag vinden......dan kunnen ze bij die partijen de tent wel 12 maanden platleggen.Om op het niveau van PostNL te komen mogen die partijen er 15% bij doen en dan nog zitten ze lager.Bonden schaamt u zich!