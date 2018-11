Vakbond dreigt met acties bij PostNL

Gepubliceerd op | Views: 1.001

UTRECHT (AFN) - Vakbond FNV dreigt met acties bij PostNL in de voor het postbedrijf drukke feestdagenperiode. Volgens vakbondsbestuurder Ger Deleij heeft de onderneming na drie onderhandelingsrondes over een nieuwe cao nog steeds geen inhoudelijk voorstel gedaan. ,,Als PostNL niet snel over de brug komt, dan starten we met prikacties.''

Wat de prikacties precies inhouden, kan Deleij nog niet zeggen. Hij benadrukt dat de bond niet meteen wil beginnen met zware acties als werkonderbrekingen, maar dat het bedrijf er wel last van kan krijgen.

Het zit de PostNL-werknemers dwars dat de aandeelhouders over 2017 alleen al circa 100 miljoen euro aan dividend opstreken, terwijl het personeel de afgelopen jaren te maken had met een hoge werkdruk en een gematigde loonontwikkeling. ,,Dat wordt niet langer geaccepteerd'', aldus Deleij, die aangeeft dat er later deze week nog een onderhandelingsronde op de agenda staat.

De cao geldt voor ongeveer 30.000 medewerkers, waaronder de pakketbezorgers. FNV wil dat circa 20.000 postbezorgers eveneens onder de cao komen te vallen. Ook maakt de bond zich hard voor een vaste aanstelling voor uitzendkrachten die al langer bij PostNL werken.