Baas Japanse beurzen overtrad interne regels

TOKIO (AFN/RTR) - De baas van de Japanse beursuitbater Japan Exchange Group (JPX) heeft interne regels van het bedrijf overtreden. Topman Akira Kiyota kocht volgens zijn werkgever aandelen in een beursgenoteerd investeringsfonds voor infrastructuurprojecten, terwijl dat verboden was.

Volgens JPX, onder meer eigenaar van de aandelenbeurs van Tokio, ging het om een misverstand. Interne reglementen schrijven voor dat medewerkers van de beursuitbater niet mogen handelen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Kiyota dacht ten onrechte dit wel was toegestaan voor de beursgenoteerde beleggingsfondsen waar hij aandelen in had, zo stelt het bedrijf.

Kiyota heeft de bewuste effecten inmiddels van de hand gedaan. Het bestuur van JPX komt later deze week met maatregelen om herhaling te voorkomen.