'Klein openingsverlies voor AEX'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag naar verwachting met een klein verlies beginnen. Ook elders in Europa lijken de meeste beurzen iets lager te openen na de stevige winsten een dag eerder. De dreiging van nieuwe Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen zorgt voor enige terughoudendheid onder beleggers.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde opnieuw importheffingen in te stellen op alle Chinese goederen die nog niet zijn onderworpen aan heffingen. Trump noemde ,,bijzonder onwaarschijnlijk" dat de handelsgesprekken met China tijdens de G20-top later deze week dat kunnen voorkomen. De importtarieven zouden volgens Trump ook in China geproduceerde iPhones van Apple kunnen raken.

Op het Damrak stelde Vopak in aanloop naar zijn investeerdersdag goed op weg te zijn met zijn strategie tot 2020. Het tankopslagbedrijf liet tevens weten zijn belang in de Elengy Terminal Pakistan uit te breiden van 29 naar 44 procent. Vopak wil tot en met 2019 950 miljoen investeren in uitbreiding van zijn portfolio. Aan zijn aandeelhouders wil het bedrijf 25 procent tot 75 procent van de nettowinst uitbetalen.

Wantrouwen

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. Topman Pieter Elbers van KLM dreigt volgens De Telegraaf mis te grijpen voor een officiële bestuursfunctie in de top van moedermaatschappij Air France-KLM. Volgens de krant wantrouwen Elbers en de nieuwe topman Ben Smith van Air France-KLM elkaar.

Aan het overnamefront meldde Sky News dat informatieleverancier RELX een bod van 100 miljoen pond overweegt op weekblad Times Higher Education. Naast RELX zouden ook private investeerders interesse hebben in een overname.

Stevig vooruit

Oranjewoud kwam maandag na de slotbel met cijfers. Het moederbedrijf van de ingenieursbureaus Strukton en Antea zag in de eerste negen maanden van het jaar de omzet en winst dalen. Het bedrijf deed het beter met advies- en ingenieursdiensten, maar zag onder meer het onderdeel railsystemen achterblijven.

De Europese beurzen gingen maandag stevig vooruit. De AEX-index klom 1 procent tot 518,91 punten en de MidKap steeg 0,9 procent tot 701,2 punten. Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5 procent. Milaan dikte 2,8 procent aan. Ook op Wall Street werden flinke winsten geboekt. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 24.640,24 punten. De brede S&P 500 kreeg er 1,6 procent bij en technologiebeurs Nasdaq klom 2,1 procent.

De euro was 1,1328 dollar waard, tegen 1,1339 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 51,17 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 60,14 dollar per vat.