'Baas KLM dreigt mis te grijpen in top AF-KLM'

AMSTERDAM (AFN) - Topman Pieter Elbers van KLM dreigt mis te grijpen voor een officiële bestuursfunctie in de top van moedermaatschappij Air France-KLM. Dat schrijft De Telegraaf dinsdag. Volgens de krant wantrouwen Elbers en de nieuwe topman Ben Smith van Air France-KLM elkaar.

Woensdag spreekt minister Hoekstra van Financiën met Elbers over de ontstane situatie. „Het lijkt ons overigens goed en verstandig dat Elbers een belangrijke rol in de holding krijgt, zodat zijn kwaliteiten nuttig ingezet kunnen worden bij de aansturing van Air France KLM als geheel”, zegt een woordvoerder van Hoekstra tegen De Telegraaf. De Nederlandse staat is één van de vier aandeelhouders van KLM. „De relatie lijkt inderdaad niet echt hartelijk, we hadden op iets anders gehoopt toen Smith in september aantrad”, aldus voorzitter Jan Willem van Dijk van de ondernemingsraad van KLM in een reactie tegen de krant.

KLM en Air France-KLM willen niet reageren.