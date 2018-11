Ook Rijk bloedt voor tegenslag sluis IJmuiden

Volgens Van Nieuwenhuizen zijn er vanaf het begin tegenvallers geweest, omdat er meer dingen in de grond zijn aangetroffen dan eerder gedacht. Zo lagen er kabels, leidingen en oude bunkers. Voor die meerkosten zijn BAM en VolkerWessels deels gecompenseerd. tevens nog in gesprek met bouwers. zo is verhaal tenminste comoleet