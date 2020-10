'Wall Street licht hoger na zware verliesbeurt'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting licht hoger openen, na de forse koersverliezen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft uitgaan naar het stijgende aantal coronabesmettingen in de wereld en de onderhandelingen in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Verder worden weer veel bedrijfsresultaten en een grote overname in de chipsector verwerkt.

De gesprekken over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie tussen de Republikeinen en Democraten in het Congres gaan verder, al lijkt er weinig vooruitgang te worden geboekt.

Chipproducent Advanced Micro Devices (AMD) neemt zijn branchegenoot Xilinx over in een deal ter waarde van 35 miljard dollar die geheel in aandelen wordt afgerond. Geruchten over een overname deden recent al de ronde. De deal geeft AMD meer armslag om de concurrentie met Intel aan te gaan op het gebied van chips voor datacenters. Het aandeel Xilinx lijkt een flinke koerssprong te gaan maken bij opening.

Harley-Davidson

Aan het kwartaalcijferfront is er belangstelling voor bijvoorbeeld machinebouwer Caterpillar, farmaceuten Merck en Eli Lilly, industrieconcern 3M, verfproducent Sherwin-Williams, de maker van plastic schoenen Crocs en Restaurant Brands International, het moederconcern van onder meer fastfoodketen Burger King.

De cijfers van motorfietsenbouwer Harley-Davidson lijken zeer goed te vallen, want voor opening staat het aandeel stevig op winst. Nabeurs komt onder meer softwaregigant Microsoft met resultaten naar buiten.

AIG

Verzekeraar American International Group (AIG) lijkt met een duidelijke plus te gaan beginnen. AIG heeft aangekondigd zichzelf op te gaan splitsen, waarbij de activiteiten op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen apart worden gezet. Daarnaast werd een nieuwe topman benoemd bij AIG.

Op macro-economisch gebied wordt informatie gemeld over de orders voor duurzame goederen, de huizenprijzen in grote steden en het Amerikaanse consumentenvertrouwen van marktonderzoeker Conference Board.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 2,3 procent lager op 27.685,38 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,9 procent tot 3400,97 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 1,6 procent tot 11.358,94 punten.