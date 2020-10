Verkopen Burger King opnieuw hard omlaag

TORONTO (AFN) - Burger King had in het derde kwartaal opnieuw te maken met een flinke terugval van de verkopen. Wel presteerde de fastfoodketen beduidend minder slecht dan in het tweede kwartaal, toen veel filialen tijdelijk waren gesloten.

De bijna 19.000 Burger King-vestigingen in de wereld waren goed voor 5,5 miljard dollar aan verkopen. Dat is bijna 8 procent minder dan een jaar eerder aan Whoppers, Big Kings, Twister Fries en andere snacks en drankjes werd verkocht. Maar het beeld is minder somber dan in het voorgaande kwartaal. Toen zakten de verkopen met meer dan een kwart.

Moederbedrijf Restaurants Brands International kampte ook bij koffieketen Tim Hortons met teruglopende verkopen. Daarentegen ging de omzet bij kipketen Popeyes, de derde keten van het bedrijf, wel omhoog. De ketens werken veel met franchisenemers. De opbrengsten van het concern zelf daalden met 8 procent naar 1,3 miljard dollar en de winst kelderde tot 223 miljoen dollar, van 351 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Restaurants Brands International heeft besloten om meer dan 10.000 drive-thru's in Noord-Amerika te gaan moderniseren, door er ook digitale menuborden te plaatsen. Volgens de bedrijf hebben de drive-thru's tijdens de lockdownperiode hun belang goed bewezen. Ook het bezorgen van whoppers bij mensen thuis is door de strenge coronamaatregelen in tal van landen extra belangrijk geworden. Door hier sterk op in te zetten hoopt Restaurants Brands International volgend jaar weer te kunnen groeien.