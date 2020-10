Pfizer: nog geen gegevens over effectiviteit coronavaccin

quote: JBL_0123 schreef op 27 oktober 2020 13:17:

Nog geen garantie over de werking ervan maar wel al volop aan het produceren? Wat gaan ze ermee doen als blijkt dat het niet werkt? De afvoer in?

Je mag aannemen dat ze het dan vernietigen.Maar het is een race tegen de klok en dan niet zozeer tegen het virus maar om als 1 van de eerste met grote hoeveelheden aan te bieden en te verkopen.Die race is ook zo gevaarlijk omdat er ook partijen tussen zitten die het mogelijk wat minder secuur nemen met de regels en veiligheid.Ik heb persoonlijk het bedrijf en dan vooral de top van Moderna niet hoog zitten en dan druk ik mij nog heel zwak uit.Heb meer vertrouwen in methodes die from scratch bedacht zijn en waar meer deskundig naar is gekeken en dus meer vertrouwen in astrazeneca/oxford en J&J/janssen farma.Spoetnik dat je daar niks meer van hoort en die 3 vaccins in China....., als er toch iets positiefs te melden zou zijn dan schreeuwen deze toko's het van de daken dus geen nieuws is niet goed in dit soort gevallen.