Miljardendeal in Amerikaanse chipsector

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) neemt zijn branchegenoot Xilinx over. De deal heeft een waarde van 35 miljard dollar. Geruchten over een overname van Xilinx door AMD deden recent al de ronde.

De samenvoeging met Xilinx geeft AMD meer armslag om de concurrentie met Intel aan te gaan op het gebied van chips voor datacenters. Daarnaast geeft de overname van Xilinx, dat programmeerbare chips voor draadloze netwerken maakt, AMD ook hulp in het betreden van nieuwe markten. Zeker nu veel telecomproviders miljarden uitgeven om of 5G-netwerken te ontwikkelen en uit te rollen.

Xilinx maakt onder meer unieke FPGA-chips. Daarvan kan de functie worden gewijzigd door software, zelfs nadat de chip is geïnstalleerd in een machine. De chips van Xilinx worden vooral gebruikt in telecommunicatieapparatuur, maar de laatste tijd mikt het bedrijf zich ook op producten die geschikt zijn voor datacenters. De andere belangrijke leverancier van geavanceerde FPGA's is Intel, dat zijn marktpositie verwierf door de overname van Altera in 2015.

De overnameprijs van Xilinx wordt volledig voldaan in aandelen. AMD verwacht binnen 18 maanden voor in totaal 300 miljoen dollar aan kostenvoordelen te realiseren. Lisa Su, nu aan het roer van AMD, gaat de combinatie leiden. De baas van Xilinx, Victor Peng, wordt als 'president' verantwoordelijk voor de Xilinx-activiteiten en groeiprojecten. Bij het gecombineerde bedrijf werken circa 13.000 mensen.