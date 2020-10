President-commissaris SAP slaat grote slag na koersval aandeel

quote: SuTrade schreef op 27 oktober 2020 11:55:

Dit is toch boeven streek, intern info. Opsluiten !

Dit is toch boeven streek, intern info. Opsluiten !

Misschien begrijp ik het niet maar het staat toch een ieder vrij om in te stappen als koers zo dramatisch keldert. En dan maar hopen dat ie weer stijgt. Het geeft aan dat hij in ieder geval heil ziet in het bedrijf. Dus hoezo boevenspreek, opsluiten en dergelijke. Als hij vrijdag voor 250 M verkocht had heb je het over een boef met interne info.