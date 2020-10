Lagere huuropbrengsten Eurocommercial

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedverhuurder Eurocommercial Properties heeft in het voorbije kwartaal minder huur opgehaald dan een jaar eerder. Dat kwam kwam voornamelijk door de gedeeltelijke verkoop van een winkelcentrum in Parijs, maar ook doordat het bedrijf 2,4 miljoen euro minder huur opstreek door afspraken wegens de coronacrisis.

Eurocommercial, dat in Frankrijk, België, Italië en Zweden actief is, had in de drie maanden tot en met eind september 48,8 miljoen euro aan brutohuuropbrengsten. Dat was een jaar eerder nog 52,1 miljoen euro.

Het vastgoedfonds meldde dat het met 96 procent van alle huurders een akkoord heeft gesloten over huurbetalingen voor de periodes van gedwongen winkelsluitingen. Onder andere in België en Frankrijk moesten winkels een tijdlang gedwongen dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het directe resultaat uit investeringen, voor Eurocommercial de belangrijkste maatstaf voor winst, daalde licht tot bijna 29,7 miljoen euro. Hierbij werden kosten door concessies aan huurders enigszins goedgemaakt door besparingen, bijvoorbeeld op financieringskosten. Over de vijftien maanden tot eind september daalde het resultaat 1,1 procent tot 148,6 miljoen euro.