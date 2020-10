Sterk Canon beperkt verlies Nikkei

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is dinsdag een fractie lager gesloten. Het verlies bleef beperkt dankzij een koerssprong van het Japanse technologieconcern Canon, dat met sterke resultaten kwam. Beleggers verwerkten verder de stevige koersverliezen op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door het uitblijven van een overeenkomst over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. De sterke toename van het aantal coronabesmettingen en de economische impact van de strengere maatregelen om het virus in te dammen, zorgden eveneens voor koersdruk.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk nipt lager op 23.485,80 punten. Canon kreeg er ruim 8 procent bij. Het Japanse technologieconcern verhoogde zijn winstverwachting voor het huidige boekjaar na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Japan Airline zakte 4,3 procent. Volgens zakenkrant Nikkei zal de Japanse luchtvaartmaatschappij in het lopende boekjaar een recordverlies lijden. Ook heeft het bedrijf meer geld nodig om de coronacrisis door te komen.

In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, leed de Hang Seng-index een tussentijds verlies van 0,7 procent. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, klom 4 procent dankzij beter dan verwachte derdekwartaalcijfers. De hoofdindex in Shanghai won 0,1 procent, na een stijging van 10,1 procent van de winst van de Chinese industriële bedrijven in september. De Kospi in Seoul verloor 0,8 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney zakte 1,7 procent.