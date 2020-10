Moody's kijkt naar rating Coca-Cola European Partners

MILAAN (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's waarschuwt dat de langetermijnrating van Coca-Cola European Partners (CCEP) mogelijk iets verlaagd moet worden in verband met de overname van zijn Australische branchegenoot Coca-Cola Amatil (CCA). De firma gaat onderzoeken of zo'n neerwaartse bijstelling nodig is.

Voorlopig blijft de langetermijnrating onveranderd op A3 staan. Mocht het tot een ratingverlaging komen, dan gaat het volgens de firma overigens maar om een beperkte bijstelling. Moody's bevestigt daarom de kortetermijnwaardering op Prime-2 (P-2).

CCEP kondigde de grote overname maandag aan. De deal geeft het in Sydney gevestigde CCA een waarde van omgerekend bijna 5,6 miljard euro.