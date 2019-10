Winst Sabic opnieuw naar dieptepunt

Gepubliceerd op | Views: 195

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - Het Saudische petrochemische concern Sabic heeft in het derde kwartaal de winst opnieuw zien dalen. Het bedrijf, dat ook in Nederland actief is, had last van de lage olieprijs die ook zorgde voor prijsdruk op de producten van Sabic. Verder schreef Sabic fors af op zijn belang in het Zwitsersechemiebedrijf Clariant.

Saudi Basic Industries Corporation kwam mede dankzij die afschrijving van 1,5 miljard riyal, ongerekend ongeveer 361 miljoen euro, uit op een nettowinst van 830 miljoen riyal. Dat was een daling van 86 procent en betekende de laagste winst in meer dan tien jaar. De omzet daalde met haast een kwart tot 33,7 miljard riyal.

Sabic had eerder dit jaar al aangegeven dat de prestaties zwakker zouden zijn. In het tweede kwartaal werd al de laagste kwartaalwinst sinds 2009 geboekt, toen bedroeg die 2,1 miljard riyal.

In maart maakte het Saudische staatsolieconcern bekend een meerderheidsbelang te nemen in Sabic voor ruim 69 miljard dollar. Dat is de grootste overname ooit in het Midden-Oosten.