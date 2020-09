Commerzbank vindt nieuwe topman bij rivaal Deutsche Bank

Gepubliceerd op | Views: 104

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Commerzbank heeft zijn nieuwe topman gevonden bij grote rivaal Deutsche Bank. Manfred Knof, die bij Deutsche Bank baas is van de retailtak, komt met ingang van volgend jaar aan het roer te staan bij Commerzbank.

De 55-jarige Duitser heeft eerder een reputatie opgebouwd als iemand die goed kan snijden in de kosten, en dat is precies wat Commerzbank nodig heeft. Het financiële concern staat mede door de coronacrisis voor de zwaarste herstructurering in zeker tien jaar. Bij de op een na grootste bank van Duitsland gaan mogelijk tot 10.000 banen verloren.

Commerzbank kwam begin juli nog in een leiderschapscrisis terecht toen Knofs voorganger Martin Zielke en de toenmalige president-commissaris tegelijk hun vertrek aankondigden. Die stap volgende na maandenlange kritiek vanuit onder meer de Duitse overheid op de slechte prestaties van de bank.

De afgelopen maanden werd er door de kenners veel gespeculeerd over wie de nieuwe baas van Commerzbank zou kunnen worden. Onder meer de Nederlander Roland Boekhout werd als topkandidaat gezien. Hij werkt sinds begin dit jaar bij Commerzbank als leidinggevende bij de tak voor zakelijke klanten.

De benoeming van Knof komt anderhalf jaar nadat Commerzbank mislukte fusiebesprekingen voerde met Deutsche Bank. Zo'n samensmelting had beide banken kunnen helpen om de kosten flink terug te brengen. Maar de betrokken partijen besloten de stap toch niet te zetten omdat de risico's toch niet zouden opwegen tegen de mogelijke voordelen. Vakbonden in Duitsland waren daarbij tegen de krachtenbundeling vanwege vele ontslagen die waarschijnlijk zouden volgen.

Knof trad pas een jaar geleden in dienst bij Deutsche Bank. Eerder werkte hij onder meer voor verzekeraar Allianz en voor de Dresdner Bank. Die bank is later overgenomen door Commerzbank.