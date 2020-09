VS leggen extra beperkingen op aan grootste Chinese chipmaker

Op deze manier zorgen we ervoor dat China zich extra snel zal toeleggen op productie van innovatieve chips. Per saldo zal china daar dan beter uitkomen, want die chips is nog het zwakke punt op dit moment.



Des te harder je in die chinezen knijpt, des te sneller ze volwassen zullen worden in álle sectoren. Daarna kan de VS barsten wat hen betreft.