Vrijheid van menings uiting.

Vrijheid van handelingen.

Vrijheid van kiezen.



En dan ga je bepalen aan pensioenfondsen dat ze geen geld meer mogen investeren in China.



Is China plotseling een dictatuur of is het een criminele organizatie of is het een drugs land, verkopen ze illegale wapens ??

(Alles wat Amerika wel doet).



Onvoorstelbaar dat Europa deze bullshit accepteerd.