Handelsonrust zet beurzen New York lager

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. De stemming stond onder druk door berichten dat president Donald Trump overweegt een verbod op te leggen voor noteringen van Chinese bedrijven aan Amerikaanse beurzen, terwijl ook de geldstromen vanuit de Verenigde Staten naar China aan banden moeten worden gelegd.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 26.820,25 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 2961,79 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,1 procent tot 7939,62 punten.

Trump zou behalve naar het stopzetten van Chinese noteringen in de VS ook kijken naar inperking van de mogelijkheid van Amerikaanse pensioenfondsen voor investeringen in Chinese aandelen. De stap zou een duidelijke escalatie betekenen van het langslepende handelsconflict tussen beide economische grootmachten, in aanloop naar nieuwe onderhandelingen volgende maand in Washington.

Alibaba

Chinese bedrijven met noteringen op Wall Street werden flink lager gezet, zoals internetgigant Alibaba, die 5,2 procent verloor, en zoekmachinebedrijf Baidu (min 3,6 procent).

Ook de chipsector stond in de belangstelling. De producent van geheugenchips Micron Technology meldde bijna een halvering van zijn kwartaalomzet. Ook de winst viel lager uit. Het bedrijf wees daarnaast op tekenen van herstel in de chipsector, maar waarschuwde dat het nog te vroeg is om optimistisch te worden. Micron leverde ruim 11 procent in. Branchegenoot Advanced Micro Devices (AMD) ging 2,5 procent omlaag.

Delta Air Lines

Verfconcern PPG Industries schikte met beurswaakhond SEC rondom misstanden in de boekhouding. Het bedrijf hoeft geen boete te betalen. PPG won 1,3 procent.

Verder was er nieuws over luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines die een belang van 20 procent in het Chileense Latam Airlines nam. Delta daalde 0,9 procent.

Op macro-economisch terrein bleek dat de Amerikaanse consumentenbestedingen in augustus minder sterk zijn gestegen dan verwacht. Wel trok het consumentenvertrouwen in september aan van de dip een maand eerder, aldus de Universiteit van Michigan.

De euro stond 1,0942 dollar tegen 1,0944 dollar in Europa. De prijs van Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 55,84 dollar per vat en Brent verloor 1,6 procent tot 61,76 dollar per vat.