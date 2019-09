Vergadering FNG over overname Ellos Group

Gepubliceerd op | Views: 234

MECHELEN (AFN) - Kledingwinkelbedrijf FNG houdt op 31 oktober een buitengewone aandeelhoudersvergadering met betrekking tot de overname van het Scandinavische Ellos Group. Dat werd vrijdag bekendgemaakt.

De deal van 229 miljoen euro wordt gefinancierd met contant geld en aandelen en werd in juli aangekondigd. Het is de verwachting dat de overname in november plaats zal vinden, na goedkeuring van de Zweedse toezichthouder.

Het in het Zweedse Borås gevestigde Ellos is een e-commercebedrijf in mode en interieur. Het voert de merken Ellos, Jotex, Stayhard en Homeroom en heeft ongeveer 1,7 miljoen actieve klanten. Bij Ellos werken circa 500 mensen. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van 247 miljoen euro en een aangepast bedrijfsresultaat (ebitda) van 21 miljoen euro.