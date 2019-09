'Verbod noteringen Chinese bedrijven in VS'

Gepubliceerd op | Views: 2.007 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump overweegt een verbod op te leggen voor noteringen van Chinese bedrijven op Amerikaanse aandelenbeurzen, terwijl ook de geldstromen vanuit de Verenigde Staten naar China aan banden moeten worden gelegd. Dat meldden ingewijden in het Witte Huis.

Trump zou behalve naar het stopzetten van Chinese noteringen in de VS ook kijken naar inperking van de mogelijkheid van Amerikaanse pensioenfondsen voor investeringen in Chinese aandelen. De stap zou een duidelijke escalatie betekenen van het langslepende handelsconflict tussen beide economische grootmachten, in aanloop naar nieuwe onderhandelingen volgende maand in Washington.

Chinese bedrijven met noteringen op Wall Street werden flink lager gezet na de berichten, zoals internetgigant Alibaba, die ruim 5 procent verloor, en zoekmachinebedrijf Baidu (min 3,4 procent). Ook de beursgraadmeters in New York zakten in het rood na de berichtgeving.

De exacte details rond het mogelijke verbod op noteringen van Chinese bedrijven in de VS moeten nog worden uitgewerkt en de plannen moeten nog worden goedgekeurd door Trump, zeggen de ingewijden. De inperking van geldstromen vanuit de VS naar China kan miljarden dollars raken. De Chinese munt verloor aan waarde na de berichten. Peking is juist bezig beperkingen rond buitenlandse geldstromen naar China te versoepelen.